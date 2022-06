Caltanissetta, memorial Nuccia Grosso: riconoscimento per i medici nisseni, un premio rivolto a chi cerca ogni giorno di salvare vite

“Per ogni battito risvegliato, per ogni sorriso donato, per ogni minuto della vostra vita sacrificato nel salvare quella degli altri”, queste le parole incise nel premio dedicato a tutti i medici e al loro lavoro svolto per la cura del prossimo. Un premio consegnato dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino al Presidente dell’OMCeO nisseno Giovanni D’Ippolito, durante la serata finale del Memorial Nuccia Grosso, da parte dell’organizzazione dell’evento guidata proprio dal figlio della giornalista scomparsa nel 2009 Tony Maganuco e dal Lions club Caltanissetta.

“Noi non siamo degli eroi, facciamo semplicemente il nostro lavoro – sottolinea al termine della serata il Presidente D’Ippolito – sin dal momento del giuramento, il nostro obiettivo è quello di fare del nostro meglio per curare i pazienti. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili anche e soprattutto per la nostra professione, ma il nostro dovere era quello di dare risposte a chi stava soffrendo, non tirarsi indietro nonostante la stanchezza e le difficoltà e trovare soluzioni. Ringrazio tutta l’organizzazione e i Lions – conclude – che hanno pensato alla nostra categoria con questo premio, premio che vogliamo condividere con tutti gli operatori sanitari. Anche loro infatti lavorano quotidianamente per il bene degli altri”.