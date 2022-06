Caltanissetta: l’ex Caserma Capitano Franco ceduta al Comune. Gambino: “il nostro Parco Urbano prende vita”

“Il nostro progetto prende vita” .

Così il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha commentato la cessione dell’ex caserma capitano Franco – che si trova al centro del viale della Regione – al comune di Caltanissetta.

Un progetto già annunciato nel programma elettorale e diventato sempre più concreto negli ultimi mesi fino alla comunicazione ufficiale di oggi.

L’ex Caserma Capitano Franco diventerà un parco urbano comunale, a servizio della città e dei ragazzi. Grazie alla disponibilità del Comando generale della Guardia di Finanza e all’ottenimento di finanziamenti pubblici, saranno costruite biblioteche multimediali e un edificio attrezzato che mira a diventare un punto di ritrovo e di incontro per i ragazzi.

“L’agenzia del demanio ha ceduto al nostro comune parte dell’ex caserma: ci siamo da subito impegnati, non con poche difficoltà, per portare a compimento un’opera molto importante per la nostra Caltanissetta – ha commentato Gambino -. Finalmente, la regione ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Il progetto esecutivo è già stato affidato e nel giro di pochi mesi ne vedremo i frutti. Rigenereremo uno spazio pubblico abbandonato da moltissimi anni e offriremo ai nisseni una struttura dedicata ai nostri ragazzi”.