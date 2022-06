Caltanissetta, giovane morta dopo incidente: 3 medici assolti e 1 condannato

Tre medici sono stati assolti mentre un’altra e’ stata condannata per il reato di omicidio colposo per la morte di Viviana Meli (nella foto), una giovane di Palma di Montechiaro deceduta a 29 anni all’ospedale Sant’Elia di CALTANISSETTA dopo un incidente stradale. Il giudice monocratico Maria Vittoria Valentino ha condannato in primo grado a 1 anno e 6 mesi l’urologa Carla Cammarata, difesa dall’avvocato Alberto Fiore.

Assolti l’anestesista rianimatore Salvino Asaro, difeso dall’avvocato Michele Micalizzi, e gli ortopedici Angelo Santamaria e Michele Palumbo, assistenti dall’avvocato Agata Maira. I fatti risalgono al 14 settembre 2012. Viviana Meli, dopo un incidente sulla Ss640, era arrivata in ospedale in gravi condizioni con un femore rotto e una lesione a un rene che aveva causato un’emorragia.

Secondo la ricostruzione dell’accusa il problema ai reni non era sembra particolarmente urgente tanto che la ragazza fu subito opera per ridurre la frattura di femore. La ventinovenne pero’ sarebbe morta proprio in seguito alla emorragia. (ANSA).