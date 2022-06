Caltanissetta, Festival del New European Bauhaus. Il programma di sabato

Penultimo giorno di eventi nel cuore del centro storico immerso nel Festival del New European Bauhaus che estende il suo territorio organizzando appuntamenti anche al di fuori della “Piazzetta fuori gli schemi”.

Questa mattina, dalle ore 10, il punto di ritrovo è in piazza della Cattegrale con la “Passeggiata Anti-Littering” nel quartiere Provvidenza per ripulirlo e stimolare insieme nuove soluzioni per uno stile di vita più sano e sostenibile.

Dalle ore 16 alle ore 18, in via Barone Lanzirotti, si terrà un torneo di calcio per ragazzi organizzzato dall’associazione Naponos.

Nel frattempo, alle ore 17, sempre in via Barone Lanzirotti (lato corso Umberto I) si aprirà lo Spazio Formativo e Laboratoriale condotto e organizzato da Legambiente. Lì, fino alle 19, si terrà un laboratorio per bambini sulla realizzazione di un giardino verticale e, dalle 19.30 fino alle 20.30 una tavola rotonda dal tema “Provvidenza, tra storia, presente e futuro”.

Alle 18.30, in via Aiala (davanti il rande murales “il voto della Provvidenza”, il magistrato Giombattista Tona ricorda Gaetano Costa, illustre abitante del quartiere. Un appuntamento organizzato in collaborazione con la fondazione Gaetano Costa.