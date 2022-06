Caltanissetta, Festa della Musica: martedì 21 giugno in Centro Storico attesi circa 280 musicisti. Il Programma

Martedì Caltanissetta e il suo Centro Storico, per molte ore, risuonerà di musica di differenti generi.

Dalle ore 18 fino a oltre la mezzanotte circa 280 musicisti si alterneranno nelle 8 location prestabilite per intrattenere i tanti spettatori che parteciperanno all’evento.

La macchina organizzativa è già pronta, i musicisti scenderanno nel centro storico con il loro strumenti e promettono di deliziare con tanta allegria e divertimento.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con la Commissione UE, il Ministero della Cultura, SIAE, AIPFM e AFI, si svilupperà in Piazza Garibaldi, Corso Umberto, Biblioteca L. Scarabelli, Piazza Fuori dagli Schemi (Provvidenza), Santa Barbara, Piazzetta Tripisciano, Scalinata San Francesco e Scalinata Lo Piano.

I partecipanti della 28° edizione della Festa della Musica 2022 sono:

dalle ore 20.30 Scalinata San Francesco –

Hathor Academy con le sue giovani voci degli artisti della scuola di canto e musica; Officine Musicali. Il gruppo nasce nell’anno 2005 dalla passione per la musica, l’attuale formazione rievoca il sound degli anni ’60 per arrivare alle maggiori hit pop/rock dei meravigliosi anni ottanta. Il motto del gruppo è divertirsi nonostante l’ essere diversamente giovani.

Gli acid flower sono un nuovo e ambizioso progetto fondato al finire dello scorso inverno. Gli strumentisti tutti mazzarinesi, legano il loro progetto musicale alla giovane e particolare voce di Giulia Cammarata. Il connubio porta gli Acid Flower in tour già per la Sicilia.

FM.wave, Accademia Formazione Spettacolo e Accademia di Arti Sceniche uno spettacolo completamente Live: produzioni inedite, cover con nuovi arrangiamenti per condividere sul palco gli obbiettivi comuni di formazione, produzione e management. Tony Falci Chitarra Classica suonerà i classici Autumn Leaves, Tony Rives, Irish WasherwomanHeart & Mind è l’acoustic duo di Luigi Scarnato tenor sax e Maurizio Alaimo guitar. I Wale nō riunitisi per la prima volta nell’ottobre 2021, per dare vita ad un progetto che vuole portare la musica punk/rock in giro per la Sicilia. Nonostante la giovane età dei componenti,la band nasce dalle influenze punk,metal e rock del secolo scorso miscelate al pop del nuovo millennio,dando vita ad un repertorio vasto e complesso.

dalle 21 Piazzetta Tripisciano

Sol Academy con #Freedom l’hashtag della Sol Academy in occasione della Festa della Musica! Libertà di espressione artistica, libertà di scelta, libertà di stile, libertà da concetti e preconcetti che dettano le regole della normalità, liberi di raccontarci e comunicare ciò che siamo!Protagonisti, gli allievi della Sol Academy, piccoli e grandi! Un viaggio variopinto di sfumature diverse con un denominatore comune: la passione per la musica e la sua grande forza comunicativa! con Alessandra Alessi, Giuliana Consiglio e l’insegnante di chitarra, Michele Cioffi.

dalle ore 20.45 Corso Umberto I

L’orchestra pop sinfonica GOS – Giovane orchestra del centro Sicilia guidata dal maestro Raimondo Capizzi, accompagnerà le voci degli artisti della scuola di canto e musica MAST79 di Mariangela Rizza. Un viaggio che partirà dall’omaggio del grande compositore Ennio Morricone, fino ad arrivare all’artista pop rock di tutti i tempi Freddie Mercury, passando per autori della nostra terra e altri artisti che hanno fatto la storia della musica nel mondo.

dalle ore 20.30 quartiere Santa Barbara

“Accademia Amici del Canto con i suoi giovani talenti si esibiranno guidati dalla direzione artistica della vocal coach Martina Giordano, emozionando i presenti attraverso gli evergreen della musica Italiana e Internazionale e coinvolgendo con le più famose hit dell’estate.Ad impreziosire la serata Salvo Falzone, in arte Sasà Celentano, che interverrà con il suo tributo al “molleggiato” Adriano Celentano.

dalle ore 20.15 in Piazza Garibaldi

I Tribalika di Officine Sonore

dalle ore 19.30 Scalinata Lopiano (quartiere Santa Lucia)

I Little vocals & sound della MAST 79 vi è terranno compagnia in un angolo del Centro Storico. Giovani artisti emergenti, cantanti, pianisti e chitarristi, con un repertorio pop millennials, intervallato da qualche chicca anni ’60

ore 19.00 Biblioteca “L. Scarabelli”

La Fanfara militare interforze

ore 18.00 Biblioteca “L. Scarabelli”

Il Bellini Low Brass è composto dagli studenti accademici degli strumenti a fiato dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta, Diretti dal Maestro Giuseppe Mangiameli.Eseguiranno il repertorio classico e moderno degli ottoni e legni.

Gli organizzatori promettono una valanga di note e accordi che riempiranno i quartieri del centro storico e non, tante ore di musica con centinaia di esibizione live.