Caltanissetta e il basket. Un cittadino esorta: “è uno sport da valorizzare meglio”

Riceviamo e pubblichiamo la considerazione di un cittadino, Armando Turturici, a proposito di uno sport molto amato.

Il Basket italiano purtroppo è un prodotto commerciale poco conosciuto. Questo comporta che manchi la curiosità e soprattutto l’occasione di avvicinare alla pallacanestro chi è abituato a seguire il calcio per tradizione.

A Caltanissetta il basket ha una tradizione molto importante a livello regionale ma anche a livello nazionale. Inoltre, sono centinaia e centinaia i giocatori nisseni di pallacanestro che lo praticano tanto a livello amatoriale al campetto, quanto a livello agonistico in una delle società sportive della città di Caltanissetta. La riapertura del campetto di via Dalmazia ha poi consentito a tantissimi giovani di scoprire questo meraviglioso sport, troppo spesso ingiustamente ignorato.

Il basket è uno sport di squadra che trasmette tantissimi valori educativi: il rispetto delle regole, del fare squadra, della lealtà. La pallacanestro nasce come uno sport di strada e come tale tiene i giovani lontani dai problemi tipici della “strada”, ed è anche per questo che deve assolutamente essere valorizzato per come merita. Inoltre, il basket è un luogo di aggregazione che annienta le diversità culturali e sociali, ed è per questo che andrebbero creati altri campetti di basket in giro per la città (San Francesco, centro storico, Angeli). Il basket è musica: il calpestio delle scarpe sul parquet, il suono della retina quando si fa canestro pulito (in gergo, il “ciuffo”), il rimbalzare della palla, i fischi degli arbitri, i tamburi sugli spalti sono vere e proprie melodie, colonne sonore che ti accompagnano durante gli allenamenti e le partite. La pallacanestro aiuta a non mollare mai, a non arrendersi fin quando non arriva il fischio finale dell’arbitro perché il risultato finale può cambiare all’ultimo secondo.



Attualmente a Caltanissetta ci sono tantissime persone che con grande impegno e sacrificio personale stanno cercando di portare avanti questo sport, e lo fanno davvero per bene malgrado le tante difficoltà, conseguendo importanti risultati a livello regionale. Ma potremmo fare molto di più e riportare a Caltanissetta una squadra senior di livello, come è stato nel passato, quando il Palacannizzaro era così gremito di persone che la gente era costretta a stare in piedi o addirittura nei corridoi, dove si riusciva soltanto a sentire la partita senza poterla vedere. Avere una squadra di alto livello a Caltanissetta significa dare prestigio alla città, portare turisti, sponsor e quant’altro. Proviamo a fare squadra!