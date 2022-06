La Prefetta Chiara Armenia ha ricevuto presso il Palazzo del Governo il Console Generale del Marocco a Palermo BOUABID Boutaìna.

Durante l’incontro, denotato da un clima di assoluta cordialità, sono state approfondite diverse tematiche di interesse comune.

A conclusione della visita, la Prefetta ha ringraziato il Console per l’attenzione che ha voluto riservare alla Prefettura e per le espressioni di apprezzamento profuse nella circostanza per l’accoglienza ricevuta.