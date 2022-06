Calcio: a Catania fino al 28 giugno mostra su Angelo Massimino

Si svolge fino al 28 giugno 2022 presso la Galleria di Arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino 26, dove un tempo c’erano la Chiesa e il Monastero di Santa Chiara, la mostra ‘Angelo Massimino una vita per Catania‘. Il locale di circa 2.800 metri, per anni adibito a ufficio anagrafe, oggi rappresenta un polo museale a due passi dal Castello Ursino e si presta ad accogliere eventi di ampio respiro.

L’esposizione fotografica vuole ricordare, attraverso immagini inedite e di carattere familiare, una delle persone più popolari a Catania in tutto il Novecento, il Presidente per antonomasia, “un uomo che si identificò integralmente con una passione forse infantile ed eccessiva che gli toccò in sorte: il calcio”, si legge nella presentazione.

“Era Angelo Massimino un uomo capace di tutto fuorché arrendersi, un cittadino catanese platealmente contestato da tutti quando era in vita e ora invece rimpianto. Anche chi non si interessava di pallone ammirava il sentimento e gli ideali sinceri di un uomo che si spese tra la famiglia, il duro lavoro edilizio e l’amore per Catania fino alla sua morte tragica. In città gli è stato intitolato lo stadio, oltreché gli sono stati dedicati numerosi libri storici, tesi di laurea, un grande murale, presentazioni editoriali, dibattiti pubblici, trasmissioni radiofoniche, approfondimenti televisivi, eccetera.

Era Angelo Massimino un presidente forse controverso ma che guidò con impronta incancellabile la società rossazzurra matricola 11.700, da lui animata e finanziata in una epica vicenda: dalle polveri di vertenze e dure polemiche agli altari dei diseguali entusiasmi di una città intera”. La mostra verrà inaugurata sabato 11 giugno 2022 alle ore 10,30 e rimarrà aperta nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 19. La realizzazione della mostra è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Catania, all’associazione culturale Scritturiamo e alla società Pianeta Vacanze Consulting che ne hanno curato l’organizzazione e agli sponsor Etralon, Ls Medical, Plurimpresa e Saitta Pubblicità & Comunicazione