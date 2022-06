Biblioteca Scarabelli, Coordinamento Giovani Caltanissetta e Noi con l’Italia: “Molteplici criticità, sollecitiamo intervento istituzioni”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Una delegazione del Coordinamento Giovani Caltanissetta di “Noi con l’Italia” si è recata presso la biblioteca comunale ‘’L. Scarabelli’’, presso la quale ha avuto modo di confrontarsi con l’utenza presente ed il personale preposto alla vigilanza riscontrando una serie di criticità relative alla corretta erogazione del pubblico servizio che intende in questa sede segnalare.

All’esito del sopracitato sopralluogo emerge, in particolare, che: – l’impianto di riscaldamento necessita di ulteriore manutenzione poiché si assume essere guasto, creando una situazione di forte disagio per il personale impiegato e per l’utenza – non è possibile usufruire del servizio WiFi; in relazione a questa circostanza il personale in servizio suggerisce di “utilizzare il proprio piano dati mobile” – sono assenti postazioni PC funzionanti, rendendo di fatto impossibile la ricerca telematica a tutti quegli utenti non in possesso di un dispositivo digitale Evidenziamo inoltre la presenza di criticità strutturali immediatamente percepibili, nelle quali – tuttavia – riteniamo di non poter entrare nel merito poiché la loro concreta valutazione implicherebbe competenze tecniche ulteriori, delle quali i sottoscritti sono, ragionevolmente, non in possesso.

In considerazione delle predette, prendiamo atto nel constatare che gli sporadici interventi del Consiglio Comunale relativi alle questioni di manutenzione e riqualificazione dei locali della biblioteca comunale sono risultati poco incisivi e non idonei a raggiungere lo scopo. Sollecitiamo dunque l’intervento delle istituzioni affinché venga restituita dignità a quello che dovrebbe essere il tempio della cultura e del sapere, nella speranza che possa tornare ad essere luogo di aggregazione per le giovani generazioni di studenti nisseni e per la comunità tutta.

Il coordinamento giovani di ‘’Noi con l’Italia’’