Arriva la nuova Renault Megane E-Tech 100% electric, venerdì la presentazione alla RN Motors di Caltanissetta

Venerdì 1 luglio alle ore 20:00 sarà presentata la nuova ed attesa Renault Megane E-Tech 100% electric presso la concessionaria RN Motors di Contrada Savarino a Caltanissetta. La concessionaria RN Motors svelerà assieme al fondatore di Auto Elettriche Club Italia, Giovanni Carlo Amato, la Nuova Megane E-Tech 100% electric: un’occasione speciale per mostrare al pubblico la grande novità di casa Renault e inaugurare la nuova generazione elettrica caratterizzata da nuovi standard di design, piacere di guida, tecnologia e connettività. La nuova Megane è infatti l’auto simbolo della Renaulution: è il primo modello, emblema della “Nouvelle Vague” di Renault.

Fino a 470 km di autonomia: sono questi i numeri della Renault Megane E-Tech 100% electric, numeri che alzano molto l’asticella in termini di performances ed efficienza: distribuzione ottimizzata dei pesi, passo allungato, baricentro basso. Ospita una batteria ultrasottile da 60 kWh (disponibile anche la versione da 40kWh) e un motore elettrico compatto da 160 kW ed è dotata di un sistema che regola automaticamente la temperatura della batteria e del motore, per garantire il massimo dell’autonomia senza che le condizioni climatiche ne influenzino le prestazioni.

Hai programmato una serata al cinema o un weekend fuori porta? Con il sistema OpenR link è Google stesso ad individuare per te i punti di ricarica pubblici in prossimità della destinazione. Nessun limite, solo il piacere del viaggio e un’esperienza di guida completamente rinnovata grazie ad un sistema più intelligente e preciso.

OpenR link: gestisci la tua auto solo con la voce, al resto ci pensa Google

La nuova Megane E-Tech 100% electric offre un’esperienza di viaggio completamente nuova: grazie al sistema OpenR link con Google integrato potrai usare l’assistente vocale non solo per le impostazioni di navigazione ma anche per tutte le applicazioni e funzioni dell’auto, come ad esempio l’aria condizionata. Si può dire “Ehi Google, imposta la temperatura a 24 gradi” e la macchina agisce di conseguenza.

La navigazione che si può impostare tramite Google sulla nuova Megane E-Tech electric non è un semplice calcolo del percorso, ma una costruzione consapevole dell’itinerario che tiene conto dell’autonomia della batteria e delle colonnine di ricarica che si incontreranno. In più è possibile utilizzare il proprio account Google con tutti i dati di navigazione, la cronologia e le preferenze salvate, così come scaricare diverse applicazioni direttamente sul sistema di Megane.

Ma l’emozione di una tecnologia al servizio del guidatore è percepibile anche nella tipologia dello schermo di navigazione, molto grande. È una vera plancia di comando: la nuova dashboard openR, orientata verso il conducente, dà vita a una superficie digitale complessiva di ben 774 cm2, distribuita su due display da 12”, con comandi integrati al volante per liberare spazio e garantire la massima sicurezza di guida. Proprio il volante è il perno della navigazione, come accade per il timone della nave: infatti, i principali comandi del veicolo sono integrati al volante: assistenza alla guida, gestione delle chiamate, leva del cambio. E anche quella piccola levetta sul volante che, da sola, rappresenta un piccolo miracolo di efficienza e sicurezza: attivandola si imposta infatti la cosiddetta frenata rigenerativa. Significa, ad esempio, che quando l’auto arriva in curva, sceglie da sola quale sia il momento migliore per frenare e ottimizzare la batteria senza che il conducente tocchi il pedale del freno.

Premium Harman Kardon: il sistema audio che rende ogni viaggio un’esperienza indimenticabile

Ascoltare musica, audiolibri, o programmi radiofonici durante un viaggio è uno dei piaceri della guida. Gli interni della nuova Megane E-Tech 100% electric sono concepiti per garantire il massimo comfort a partire dalla totale insonorizzazione dell’abitacolo, frutto della tecnologia con effetto “cocoon” di Renault. Il nuovo sistema Harman Kardon, progettato specificamente per Megane E-Tech 100% electric, garantisce un’esperienza sonora coinvolgente per tutti i passeggeri, sviluppando una potenza totale di 410 W distribuita su 2 tweeter posti ai lati del cruscotto, 2 woofer integrati nei pannelli delle porte anteriori, 2 tweeter e 2 woofer nelle porte posteriori e un subwoofer posizionato nel bagagliaio. Ascoltare musica diventa allora un’esperienza indimenticabile, anche grazie alla tecnologia Quantum Logic Surround™ e alle 5 diverse configurazioni audio disponibili.

26 sistemi avanzati di assistenza alla guida per godere di un’esperienza completa

Sono 26 gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) di cui la nuova Megane E-Tech 100% electric è dotata. Uno di questi è la modalità Smart Rear View Mirror: questo sistema è in grado di trasmettere sullo specchietto retrovisore centrale una veduta completa dell’area dietro al veicolo grazie a una telecamera montata sul lunotto. L’auto è inoltre dotata di sensori di parcheggio posteriori.

Le emozioni che questa auto garantisce continuano con le opzioni cromatiche, con la qualità del suono, con l’abitacolo in materiali di alta gamma. E, a ribadire la scelta di sostenibilità, Megane E-Tech electric è la prima macchina con nuova losanga Renault: incarna infatti i valori di una produzione responsabile, con componenti provenienti da luoghi quanto più vicini possibili al sito di assemblaggio e con l’utilizzo di molti materiali riciclati: basti pensare che nel veicolo ci sono, in media, 28 chili di plastica riciclata.

L’evento di presentazione alla RN Motors di Caltanissetta della nuova Megane E-Tech 100% electric l’1 luglio alle 20:00 consentirà quindi di entrare nel nuovo mondo della mobilità sostenibile. Per questo RRG Roma ha riservato un’anteprima esclusiva a tutti coloro che intendono acquisire elementi di consapevolezza e conoscenza su questa nuova vettura che parla già la lingua del domani.