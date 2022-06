Approvata la graduatoria dei chirurghi per l’Ospedale di Mussomeli

MUSSOMELI – “Esprimo grande soddisfazione – ha commentato il sindaco Giuseppe Catania, per la graduatoria pubblicata questa mattina (lunedì 20 giugno 2022) relativa ai chirurghi che hanno fatto richiesta di partecipazione al bando dell’ASP per l’Ospedale M.I.Longo di Mussomeli: ben 9 chirurghi in graduatoria (2 specializzati italiani, 1 specializzando italiano, 6 specializzati argentini).La nostra intuizione di chiedere all’ASP di Caltanissetta un bando di reclutamento localizzato (valido esclusivamente per l’Ospedale M.I.Longo di Mussomeli, aperto anche a medici stranieri) è stata vincente.In un momento in cui si registra carenza di medici specialisti in tutta Italia da Mussomeli parte una buona pratica replicabile anche in altri territori.A giorni le graduatorie degli altri specialisti! Adesso subito le assunzioni e rilancio della nostra chirurgia e del nostro ospedale. Ringrazio il Direttore Generale, Alessandro Caltagirone, la commissione esaminatrice e quanti ci ha creduto.”