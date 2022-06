Acquaviva, il sindaco Caruso ringrazia i suoi concittadini: “Si riparte con più entusiasmo”

ACQUAVIVA PLATANI – “Si riparte, con tanta determinazione, voglia, entusiasmo, così il primo cittadino Salvatore Caruso dopo la sua riconferma a sindaco. Oggi, desidero ringraziare tutti gli elettori che ancora una volta, con il loro consenso hanno tracciato il percorso amministrativo della nostra comunità. Inoltre, ringrazio, tutti e sottolineo tutti i candidati per il loro sostegno. Grazie, grazie, grazie.Siamo un grande gruppo ed è per questo che, con umiltà e abnegazione, continueremo a spenderci per la nostra cara e amata Acquaviva. Un caro abbraccio a tutti gli acquavivesi ovunque vi trovate”.