Aci Sport Sicilia: a Caltanissetta la premiazione dei vincitori dei titoli delle quattro ruote 2021. Ecco i premiati

Domani, venerdì 17 giugno a Caltanissetta la consegna dei Titoli nazionali 2021. Ultimi preparativi al Teatro Margherita, dove alle 18.30 saranno premiati i vincitori siciliani di ogni specialità tricolore delle 4 ruote. Lo staff della Delegazione Aci Sport Sicilia, coordinato da Daniele Settimo con la collaborazione del Comune nisseno e dell’Automobile Club di Caltanissetta presieduto da Carlo Alessi, è a lavoro da giorni per la migliore riuscita della manifestazione.

Adesso si stanno definendo gli ultimi particolari prima di andare in scena e consegnare nella mani di tanti campioni siciliani i titoli nazionali 2021. C’è grande attesa per vedere sul palco dell’elegante teatro alcuni degli assi del volante siciliani molti dei quali lo scorso 12 marzo furono già premiati a Taormina sempre con l’organizzazione della Delegazione Aci Sport Sicilia come Campioni Regionali in una serata rimasta indimenticabile. -“Un momento dell’anno inusuale per una premiazione, ma pur sempre un’occasione di incontro all’insegna dello sport – ha dichiarato il Delegato/Fiduciario ACI Sport Daniele Settimo – la collaborazione dell’AC nisseno, del Sindaco Gambino e dell’intera città è evidente e ne siamo molto gratificati.

Sarà un piacere porgere il benvenuto a tutti gli ospiti e soprattutto ai premiati ai quali rinnoviamo i complimenti”-. Fra i protagonisti del karting sarà premiato in casa Cristian Blandino vincitore Campionato Regionale 10^ Zona e vincitore della Finale Campionati Regionali categoria Mini GR 3, come Salvatore Migliore vincitore della KZN junior. Andrea Angelo Castro si è aggiudicato il titolo sempre per la 10^ zona della 60 Minikart. Per le Auto Storiche saranno premiati i vincitori Coppa TRZ della 4^ Zona: Natale Mirabile del 4° Raggruppamento; Marco Savioli 2° raggruppamento CL 3. GS 4>2000; Fabio Gaspare Alessi con Giuliano Delle Vedove 3^ Zona Autostoriche Cl.4 J2 A >2000; Rosario Merendino 3° Raggruppamento e Cl. 3 GTS 4 >2000 (Lombardo).

La Island Motor Sport premiata fra le Scuderie. Per lo Slalom saranno premiati Antonino Di Matteo, vincitore trofeo nazionale del Gruppo E2SS e i vincitori di Coppa Slalom 5^ zona Emanuele Campo Gruppo Prototipi Slalom; Gaspare Gennaro Gruppo Bicilindriche; Giuseppe Perniciaro Gruppo RS Plus; Mario Radici Gruppo N (Trofeo D’Italia Slalom Sud); Carmelo Francesco Pirri Gruppo Speciale Slalom; Gabriele Giaimo Gruppo E1 Italia; Girolamo Ingardia Gruppo E2 SS; Salvatore Giacalone Gruppo RS; Nicolò Incammisa Gruppo E2SC e Giovanni Tumminello vincitore Coppa Slalom 1^ zona Gruppo N. Enza Allotta sarà premiata per aver portato sull’isola tre titoli di Campionessa Italiana Slalom Femminile.

Per la categoria Salita premiati quali vincitori del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud: Antonio Leonardi Gruppo Racing Start; Salvatore Cocimano Gruppo Racing Start 2000; Filippo Cardillo Gruppo A; Orazio Maccarrone Gruppo E2-SS 1600; Carmelo Saverio Basile Gruppo Bicilindriche 2/700; Salvatore Damusco E1 Italia 1150 Motore Moto; Danilo Angelo Russo Gruppo Racing Start Plus; Davide Gravina Gruppo Prod Evo; Ignazio Amato Gruppo Racing Start Plus 2000; Antoninio Torre Gruppo Racing Start CUP; Salvatore Caruso Gruppo E2SC 1400; Giovanni Carfì Gruppo E2SS; Giovanni Cassibba Gruppo E2-SC 3000; Angelo Guzzetta Gruppo E1 Italia 1600;

Manuel D’Antoni oltre che per il TIVM SUD per il Gr E2SH 1150 riceverà il premio per la Coppa di Campionato Italiano CIVM come Alfio Crispi vincitore Coppa di Classe CIVM Gr. E1 Italia 1400 e Vincitore Coppa di Classe TIVM Sud Gr. E1 Italia 1400; Ignazio Cannavò ha prevalso nel CIVM Gruppo GT-GT3 Fra i BIG delle salite tricolori Salita: Franco Caruso quale vincitore del TIVM Nord Gruppo E2 SC; Luigi Fazzino Vincitore Trofeo Nazionale CIVM Under 25 – Vincitore Assoluto Trofeo Velocità Montagna Sud Vincitore Trofeo TIVM Sud Under 25. Samuele Cassibba Vincitore Coppa di Cl. CIVM Gr. E2-SC 1000 – Vincitore Coppa di Cl. CIVM Gr. E2SC+E2SS 1000 – Vincitore Coppa di Classe TIVM Sud Gr. E2-SC 1000 Martina Raiti vincitrice Coppa CIVM Dame – Vincitrice Coppa di Cl. CIVM Gr. CN 1600 Domenico Cubeda s Vincitore Campionato Italiano Velocità Montagna Gr. E2 SS.

Per la categoria Rally premiati i vincitori della 8^ Zona ed anche del Campionato Italiano 2 Ruote Motrici. Domenico Lucchetta Ra 5h; Maurizio Rizzo e Massimo D’Angelo Classe N3; Giuseppe Spanò e Luana Scaffidi Classe RS 1600; Nazareno Pellizzeri e Michele Lo Monaco Classe A7; Daniele pino e Alessio La Scala Classe N1; Paolo e Claudia Gravagno RA 5N; rosario Canino e Giuseppe Buscemi Classe R2B; Maurizio Mirabile e Calogero Calderone Classe R.5; Antonino Armaleo Classe K10; Francesco Melia e Stefano Cimino Classe A.5; Giuseppe Gangemi Classe N.2; Fabio La Greca e Cesare Tagliereni Classe A0; Ernesto Riolo Classe R2; C;armelo Molica Franco Cl Super 1600; Michele Craparo Classe N.4, Michele cardili Classe Rs 200; Filippo e Davide Monteleone Classe Rs 2.0 Plus; Alfredo Cicirello Classe R3 C; Maurizio Cifo e Giovanni Barbaro Calsse N.5 Doppio premio per Salvatore Pio Cannella come vincitore Cl A6 e vincitore Coppa Rally 8^ Zona Under 25.

Carlo Stassi sarà premiato come Over 55; Salvatore Castro oltre al premio di vincitore dell’8^ zona riceverà il premio Aci Sport Cup Italia Classe Rs 2000. I Big del Rally per la stagione 2021 saranno: i fratelli Nucita Andrea e Giuseppe quali vincitori del Campionato Italiano 2 Ruote Motrici; Roberto Lombardo e Andrea Spanò Vincitori ACI Sport Rally Cup Italia Class. Super 2000 – Vincitore Assoluto Coppa Rally 8^ Zona – Vincitore Coppa Rally 8^ Zona Cl. Super 2000 e Marco Pollara Vincitore ACI Sport Rally Cup Italia Under 25