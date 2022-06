A Lodi l’onorificenza del Presidente Mattarella al mussomelese Saverio Ognibene: cavaliere dell’Ordine

MUSSOMELI – Lo scorso 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per il 76esimo anniversario del referendum in cui cominciò la storia repubblicana, il nostro concittadino Saverio Ognibene ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, per essersi distinto in ambito lavorativo e sociale. L’onorificenza è stata concessa con Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella datato 27 dicembre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, sentito il Consiglio dell’Ordine. La cerimonia di consegna del titolo è avvenuta nel cortile del Palazzo di Governo della Città di Lodi, alla presenza del Prefetto di Lodi e delle autorità civili, militari e religiose. Questa la motivazione letta al momento della consegna dell’onorificenza: “Cavaliere Francesco Saverio Ognibene, Funzionario in servizio presso la locale Prefettura dal 1996, nell’espletamento del proprio servizio ha sempre dimostrato encomiabili qualità, attaccamento al lavoro, spirito di abnegazione e competenza. Sin dagli inizi della pandemia, quando a seguito del diffondersi del primo focolaio di Codogno è stata istituita la prima zona rossa con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha prestato la sua attività lavorativa evidenziando elevatissime qualità professionali, nel momento in cui la Prefettura ha svolto un ruolo di raccordo e di supporto agli Enti Locali, alle Forze dell’Ordine e alle Autorità sanitarie. Il continuo lavoro, la disponibilità mai negata, la professionalità sono stati motivo di apprezzamento anche da parte di tutti gli attori esterni coinvolti nella gestione emergenziale.”