Motori, Aci Sport Sicilia: a Caltanissetta la consegna dei Titoli nazionali 2021

Si svolgerà a Caltanissetta presso l’elegante Teatro Margherita, venerdì 17 giugno alle 18.30, la Cerimonia di consegna dei Titoli Nazionali vinti dai piloti siciliani di ogni specialità delle 4 ruote.

Ne ha dato conferma il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, che unitamente allo staff regionale, cura l’iniziativa indicata dalla Federazione, che ha demandato alle diverse regioni la consegna dei titoli, per l’impossibilità di effettuare una premiazione nazionale a causa della pandemia.

La Cerimonia, è organizzata in sinergia con l’AC Caltanissetta presieduto da Carlo Alessi e con il Delegato provinciale ACI Sport Maurizio Giugno. La serata si terrà nell’elegante teatro in pieno centro cittadino e la stessa ha incontrato immediato favore e pronta collaborazione da parte del Primo Cittadino Roberto Gambino.

Premiati tutti i vincitori di titoli e categorie nazionali delle 4 ruote per la stagione 2021, Karting, Pista, Rally, Regolarità, Salita e Slalom.

-“Sebbene a stagione iniziata, sarà un ulteriore momento per ritrovarci – afferma Daniele Settimo – per celebrare un bel risultato non è mai tardi e noi ci siamo immediatamente adeguati a quanto indicato dalla Federazione. E’ certamente gratificante trovare pronta collaborazione per una iniziativa ACI Sport dal Primo Cittadino, al quale siamo molto grati e saremo lieti di averlo con noi. Come sempre preziosa la collaborazione di Carlo Alessi e di tutto l’AC nisseno, come del delegato provinciale Maurizio Giugno, efficiente componente dello staff della Delegazione”-.

