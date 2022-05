Italia, moto perde controllo e investe pedoni: due morti e un ferito

E’ di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel centro di Cassago Brianza, cittadina in provincia di Lecco, in cui una moto ha perso il controllo e investito alcuni pedoni.

Le vittime sono il motociclista, un uomo di 54 anni, e uno dei due pedoni, di 19 e 21 anni. Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso.

Stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni il 54enne in sella a una potente Harley Davidson, ha affrontato un dosso a una velocità sostenuta. L’uomo ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. La pesantissima Harley ha invece travolto due giovani che stavano trascorrendo la serata nella centralissima via Nazaria Sauro.

Decine i testimoni presenti che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti cinque mezzi del 118 i quali poi, nel tentativo di salvare i feriti hanno anche chiamato l’elisoccorso. Ma per due di loro non c’è stato nulla da fare. Il 54enne e un ragazzo di 19 anni sono morti durante il trasporto in ospedale. Meno grave l’altro 21enne che è stato sfiorato dalla moto impazzita ed ora ricoverato per una ferita alla gamba.