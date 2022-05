Campofranco. Il sindaco: “L’affidamento del servizio per trattamento del rifiuto umido permetterà un risparmio del 20%”

CAMPOFRANCO. “Dopo diversi e costanti incontri tra i sindaci dei 15 comuni della SRR ATO3 della Provincia Nord di Caltanissetta (Acquaviva, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga, Villalba e Resuttano) avuti in presenza e in modalità “video”, è con particolare soddisfazione che comunichiamo l’affidamento del servizio di conferimento in impianto di trattamento dell’umido per un periodo di 2 anni”.

Lo ha annunciato il sindaco Rino Pitanza. “Si tratta – ha spiegato – di un importante risultato raggiunto dalle comunità dei 15 comuni soci, in quanto il servizio aggiudicato consentirà di avere un risparmio di circa il 20%, rispetto ai costi sino ad oggi sostenuti. Si è passati, infatti, da un costo di conferimento di Euro 180 – 240 euro a Euro 144”.

“Questo significativo risultato – ha aggiunto – è in linea con il grande lavoro fatto dal Sindaco insieme agli altri suoi colleghi, in un’ottica di collaborazione e di efficientamento organizzativo che ha consentito, nell’anno 2021, di raggiungere un importante obiettivo: tutti i 15 comuni abbiamo hanno superato il 65% di raccolta differenziata, percentuale di raccolta minima prevista dalle leggi e direttive regionali”.

“Questo risultato – ha concluso il sindaco – ha messo al riparo i 15 comuni soci dal rischio di dover trasferire la frazione indifferenziata fuori dalla Sicilia, così come impone il dipartimento regionale ai rifiuti per quei comuni che non hanno raggiunto il 65% con costi decisamente maggiori rispetto a quelli attuali. Ancora un lavoro in favore dei cittadini, per non aumentare le tasse e con l’obiettivo anzi, di diminuirle”.