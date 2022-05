Caltanissetta, Festa di San Domenico: gli eventi da giovedì 26 a domenica 29 maggio

La Parrocchia San Domenico di Caltanissetta si prepara per festeggiare il suo patrono.

Il primo appuntamento in calendario è stato fissato per giovedì 26 maggio dopo il Santo Rosario delle ore 18. Alle 18.30, infatti, è stata programmata una Santa Messa con le famiglie che quest’anno hanno festeggiato i 25 e 50 anni di matrimonio e i fidanzati. Un’opportunità per celebrare la sacralità del matrimonio.

L’eucarestia sarà presieduta da Don Maurizio Nicastro, vice assistente diocesano della pastorale familiare.

Venerdì 27 maggio, dopo il Santo Rosario, la Santa messa delle 18.30 sarà dedicata al rinnovo delle promesse della Compagnia del Rosario e l’amministrazione del sacramento dell’unzione degli ammalati. L’eucarestia sarà presieduta da Don Angelo Pilato, già parroco di San Domenico.

Sabato 28 maggio il Santo Rosario inizierà alle ore 17.30 mentre all’eucarestia delle 18 parteciperanno i battezzati a San Domenico negli ultimi 2 anni. Presiederà l’eucarestia padre Fabricio Caetano, vice assistente pastorale giovanile.

Domenica 29 maggio, giorno della festa di San Domenico, alle 18.30, saranno benedette le Gestanti. Alle 19.30 inizierà la processione con il Simulacro di San Domenico attraverso via Angeli, via Medaglie d’Oro, via Paolo Emiliani Giudici, via Roma, via Pietraperzia, largo Fatebenefratelli e piazza San Domenico.

Il parroco, Don Alessandro Rovello, invita tutti i cittadini a partecipare.