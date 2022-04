Milano – Nasce il primo hotel per gatti con servizio in camera , spazi relax e webcam per seguirli da lontano. L’albergo si chiama “ La casa del Gatto ” e offre, anche ai “ clienti”, la possibilità di usufruire della cromoterapia in locali riscaldati o rinfrescati dall’aria condizionata e la floriterapia per favorire il rilassamento psico-fisico.

Le tariffe variano dai 15 ai 30 euro al giorno a seconda della camera.

( Lello Lombardo).