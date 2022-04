San Cataldo, Settimana Santa. Comparato: “Torniamo alle nostre tradizioni senza abbassare la guardia sul Covid”

“Sarà reso noto a breve il calendario della Settimana Santa Sancataldese. Dopo vari incontri e tantissima partecipazione, la scorsa settimana, insieme alle associazioni, abbiamo completato il quadro degli eventi. Pronti, quindi, ad ufficializzare la ripartenza di una manifestazione che nella sua interezza rappresenta un patrimonio religioso e culturale importantissimo per la nostra comunità.

Non mancheranno manifestazioni fondamentali per la nostra città, come “San Giovannuzzu” o “La Scinnenza”, o l’incontro mattutino del Venerdì Santo, o ancora i Sampauluna. Ma sarà anche la prima settimana santa dell’epoca della pandemia. Dobbiamo ancora necessariamente fare i conti con i contagi della nostra città, che ahimé non accennano a diminuire. Purtroppo anche la difficile situazione economica del comune ha influito”. Così, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

“Tutti vogliamo tornare alle nostre tradizioni, ai riti della Settimana Santa. Per questa ragione, voglio richiamare l’attenzione della cittadinanza: pur nella gioia di tornare a vivere questi importanti momenti comunitari e religiosi, non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti del Covid. Nei prossimi giorni, quindi, saremo pronti a pubblicare il calendario degli eventi” conclude Comparato.

Nella foto: una precedente edizione della Settimana Santa a San Cataldo