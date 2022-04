San Cataldo e Santa Caterina. Lions Club: un weekend dedicato al controllo gratuito dell’udito

La zona 24 (Presidente Angela Testa) della IX Circoscrizione (Presidente Calogero Cuda) del Distretto Lions 108YB Sicilia (Governatore Francesco Cirillo) ha aderito alla campagna di promozione del controllo gratuito dell’udito.

L’iniziativa, avviata in diversi comuni, è stata realizzata in collaborazione con Amplifon e il socio Fabio Lombardo, dottore specialista in ORL, dirigente medico di 1 livello all’ospedale “Gravina” di Caltagirone.

L’iniziativa rientra all’interno della macroarea “Migliorare la salute e il benessere”.

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, presieduto da Antonio Alberto Stella, farà svolgere l’iniziativa sabato 9 aprile in Piazza Giovanni XXIII a San Cataldo e domenica 10 aprile in Piazza Guglielmo Marconi a Santa Caterina Villarmosa.

In entrambi i giorni l’orario va dalle 9.00 alle 13.30.

Tutti i cittadini posso partecipare gratuitamente facendosi controllare l’udito.