Papa: udienza generale torna in Piazza S.Pietro dopo 2 anni

Anche questo e’ il segno di un quasi completo ritorno alla normalita’. Papa Francesco, infatti, dopo oltre due anni, torna oggi a tenere l’udienza generale con i fedeli in Piazza San Pietro, dopo le precedenti collocazioni dovute alle restrizioni anti-Covid che hanno variato tra l’Aula Paolo VI, il Cortile di San Damaso, oppure – nei periodi del lockdown – la Biblioteca del Palazzo apostolico senza la partecipazione di pellegrini.

L’ultima udienza generale svoltasi in Piazza San Pietro risale al 26 febbraio del 2020. Il Pontefice stamane e’ entrato in Piazza San Pietro a bordo della ‘papamobile’ scoperta, per fare il giro dei vari settori salutando da vicino e benedicendo le migliaia di fedeli plaudenti, provenienti da tutto il mondo.