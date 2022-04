Mussomeli, preparazione e celebrazione della settimana Santa alla “Trasfigurazione” e a “Cristo Re” MUSSOMELI – Giornate assai impegnate nelle parrocchie e rettorie per i diversi riti della settimana santa che, oltre a registrare l’attiva collaborazione delle proprie annesse confraternite e congregazioni, anche le altre hanno avuto la collaborazione dei parrocchiani, (bambini, ragazzi e adulti), con inizio della dalla domenica delle Palme e così per il giovedì e venerdì Santo fino alla domenica di Pasqua. E cosi nelle chiese di Cristo Re, del Carmelo, di San Francesco e di Santa Maria di Gesù sono stati allestiti i tradizionali “sepolcri” con “li lavureddra”, con tanti simboli evangelici, dando spazio alla creatività, frutto di esperienza al riguardo, raccontando così la passione e morte del Cristo, vincitore sulla morte e Redentore del genere umano. Tutti coinvolti nei riti, bambini ed adulti, che assieme ai loro sacerdoti hanno vissuto e celebrato la ricorrenza pasquale in questa edizione