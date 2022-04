Montedoro. C’è la proposta progettuale anche per la manutenzione straordinaria di Casa Volpe

MONTEDORO. L’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Bufalino ha approvato la proposta progettuale per aderire al bando dell’Assessorato regionale dell’Economia al fine di ottenere finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale.

Tre le opere inserite nella stessa proposta progettuale: il consolidamento dei muri di sostegno a tutela dell’area degli alloggi popolari; la messa in sicurezza degli ovili e degli immobili di proprietà comunale; la manutenzione straordinaria di Casa Volpe.

La proposta progettuale, che è contenuta anche nel piano triennale delle opere pubbliche, punta ad interventi per la salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e delle strutture comunali. Il quadro economico della proposta progettuale ammonta complessivamente a 1.498.742,39 euro. La Giunta ha già dato mandato al sindaco per la partecipazione all’avviso regionale.

In caso di finanziamento della proposta progettuale, non è prevista alcuna quota di cofinanziamento da parte del Comune, per cui non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale. Responsabile del Procedimento è stato indicato il funzionario responsabile dell’Area IV del Comune, l’ing. Vincenzo Piombino.