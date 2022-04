Italia. Vicenza, cliente si lamenta: “Mi hanno messo a mangiare vicino ai gay”. Il locale: “Non si presenti più”

“Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay e sinceramente non mi sono sentito molto a mio agio durante la consumazione. Peccato, perché la bruschetta era molto buona”. Questa recensione lasciata da un cliente alla bruschetteria Faedo di Monte di Malo, nel Vicentino, è diventata virale in poco tempo. A diffonderla sui social è stata la pagina Facebook “I Sentinelli di Milano”, che ha pubblicato anche la replica del locale: “La invitiamo a non tornare più, accettiamo tutti tranne gli omofobi”.

La replica del locale – “Caro cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione, nonostante questo la invitiamo a non tornare a consumare la nostra bruschetta in quanto nel nostro locale accettiamo tutti, tranne gli omofobi. Ci scusiamo davvero per il disagio, non avevamo capito che venisse dal Medioevo.

A saperlo l’avremmo messa a mangiare nella porcilaia, dove probabilmente si sarebbe trovato più a suo agio” rispondono alla recensione i gestori del locale, che hanno scelto di condividere la vicenda sui loro social: “Ci vediamo costretti e allo stesso tempo veramente dispiaciuti a dover condividere una recensione come questa. Invitiamo questa persona – si legge nel post – a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. Ci sarebbe piaciuto dire direttamente queste cose a tale signore se solo ne conoscessimo il vero nome e cognome”.