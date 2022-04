Italia, schiacciato da un escavatore: agricoltore muore sul lavoro

Un agricoltore di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro a Vipiteno, in Alto Adige.

L’uomo stava lavorando il prato con un escavatore, quando in una zona più ripida il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi: l’uomo è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area interessata.

L’infortunio mortale sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio in località Mazzes, nella frazione di Ceves del paesino in provincia di Bolzano. Sul posto sono intervenuti anche l’equipaggio di un’ambulanza, il Pelikan 2 dell’elisoccorso. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Un altro incidente si è verificato alla Terzer di Sluderno, ditta che vende materiali edili, dove è rimasta gravemente ferita una persona investita da una griglia di costruzione. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano.