Italia.Milano, imprenditore regala 1.500 euro ai dipendenti come “bonus energetico”

Un contributo di 1.500 euro a ciascuno dei suoi 42 dipendenti. È il regalo di Pasqua di un imprenditore di 73 anni, Siro Della Flora, titolare dell’azienda Metallurgica Legnanese di Rescaldina, nel Milanese.

A causa dell’aumento dei costi di luce e gas per le imprese e per le famiglie, ha deciso di dare un aiuto in busta paga a chi lavora con lui, offrendo una somma che lui ha chiamato “bonus energetico”.



“Mi sono sentito in dovere di contribuire alle necessità delle famiglie dei miei dipendenti – ha detto al Corriere della Sera – Mi sembrava giusto: ho pensato che potevo far loro una sorpresa nell’uovo di Pasqua. Non è un grosso sacrificio dare una mano a qualcuno: non ho fatto niente di straordinario. Anzi, mi dispiace il troppo clamore che generato”. Della Flora si definisce “collaboratore tra i miei collaboratori”, per questo ha voluto dare un segnale forte di vicinanza: “Vivo la giornata in mezzo a loro. Un’azienda funziona bene se ha buoni operai. Non voglio fare della retorica, ma deve essere come una grande famiglia. Se non hai buoni collaboratori ne fai poca di strada”.

Un modo di vivere l’azienda che Della Flora ha imparato nel corso dei suoi 63 anni di attività: “Sono stato dipendente per dieci anni – ha raccontato al quotidiano milanese – so cosa vuol dire avere un padrone alle calcagna… per quello capisco quanto sia importante avere con i miei lavoratori un rapporto sano”.