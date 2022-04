Italia, massacra la mamma con calci e pugni: dopo averla uccisa, avvisa i Carabinieri

Una donna di 58 anni e’ stata uccisa a calci e pugni dal figlio di 24 anni, al culmine di una lite, questa mattina ad Aicurzio, (Monza). A quanto emerso e’ stato lo stesso omicida a telefonare al 112 e confessare il delitto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il Nucleo Rilievi Scientifici del Comando Provinciale di Monza.

Madre e figlio vivevano insieme, mentre secondo la testimonianza di alcuni vicini, il marito della donna era morto da tempo. Il giovane ora in custodia per essere sentito dagli inquirenti.

E’ in corso l’interrogatorio di Davide Garzia, il 24 enne reo confesso dell’omicidio della madre Fabiola Colnaghi, 58 anni, aggredita brutalmente oggi nella loro abitazione di Aicurzio (Monza). Fermato dopo il delitto, il giovane e’ ora in caserma a Vimercate per rispondere alle domande degli inquirenti.

A quanto emerso tra i due i dissidi erano sempre piu’ frequenti, ma sulla natura delle tensioni i carabinieri stanno sentendo amici e familiari. Sara’ necessaria l’autopsia per accertare le cause del decesso della donna, verosimilmente colpita dal figlio con un pugno al volto e poi caduta a terra, poi forse nuovamente percossa, fino a morire. Sulla dinamica del delitto sono al lavoro i militari della compagnia di Vimercate e del Nucleo Investigativo di Monza