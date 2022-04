Il ponte dei “sospiri”… ( e non quello di Venezia).

Il 30 marzo, durante un dibattito alla Camera per esaminare un ordine del giorno presentato dalla deputata di Fi Matilde Siracusano sul Ponte sullo Stretto e condiviso da Lega, FdI e dalla deputata del Pd Enza Bruno Bossio, il governo ha imposto, come condizione per fare propria la proposta, di sostituire il termine “Ponte sullo Stretto” con “attraversamento stabile” e la frase «assumere ogni opportuna iniziativa necessaria alla realizzazione dell’opera» con un più blando «impegno ad assicurare»; eccessiva prudenza da parte del Governo o un modo “elegante “ per perdere ulteriore tempo per realizzare l’opera ? (fonte La Sicilia)