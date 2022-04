Caltanissetta, processione Cristo Nero: per i pedoni, in alcune vie divieto di stazionamento e circolazione

Ordinanza che determina divieto di circolazione per i pedoni e di stazionamento in via Signore della Città e in via San Nicolò a partire dalle 17 fino alle 24 di venerdì 15 aprile o comunque fino a cessate esigenze. E’ quanto disposto con un’ordinanza del comandante della polizia municipale di Caltanissetta, Diego Peruga, in vista della processione del Cristo Nero in programma per il venerdì Santo.

Potranno transitare o stazionare le persone invalide in carrozzine insieme a un solo accompagnatore, i portatori del Fercolo/Laudanti, nonché i componenti in solo transito del corteo della Real Maestranza, i residenti e i rappresentanti del Clero.