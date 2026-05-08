Controlli dei Carabinieri in centro a Palermo, arresti e denunce

Carabinieri in azione nelle strade del centro di Palermo per un’operazione straordinaria di controllo. Il bilancio del servizio, che ha visto impegnati anche i militari del 12° Reggimento “Sicilia” e la Polizia Municipale, è di due arresti e due denunce, con un occhio particolare alle zone della movida. Un ventenne è finito in manette dopo essere stato sorpreso in un supermercato di Salita Partanna mentre tentava di scappare con nove bottiglie di liquori rubate dagli scaffali. Poco dopo, in Corso dei Mille, la tensione è salita quando un motociclista di 22 anni ha ignorato l’alt dei militari, lanciandosi in una fuga spericolata terminata solo in Piazza Scaffa. Il giovane, che guidava un mezzo senza assicurazione e con una patente non idonea, è stato arrestato per resistenza e posto ai domiciliari. Non sono mancate le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Una donna di 35 anni è stata denunciata perché sorpresa per la seconda volta in due anni alla guida senza patente. Nei guai anche un 15enne: il minore ha cercato di ingannare i militari fornendo nomi falsi, ma è stato scoperto e trovato in possesso di hashish. Complessivamente, i Carabinieri hanno staccato multe per oltre 2.000 euro, confermando la linea della “tolleranza zero” per garantire la sicurezza di cittadini e turisti nel cuore della città. (ITALPRESS).