Pd Caltanissetta: etica della responsabilità e buona amministrazione, la bella pagina di politica nissena scritta da Michele Abbate

Il Partito Democratico di Caltanissetta esprime grande soddisfazione per il partecipato momento di confronto e dialogo svoltosi nella giornata di ieri presso l’Officina degli Artisti, dedicato al ricordo e all’esperienza amministrativa del sindaco Michele Abbate.L’iniziativa è stata fortemente voluta da Greta Tassone, segretaria cittadina del Partito Democratico, organizzata insieme al consigliere Carlo Vagginelli e a tutta la squadra dell’esecutivo del partito.L’incontro ha visto la presenza della giunta Abbate, dei suoi familiari e di numerose cittadine e cittadini che hanno conosciuto e condiviso con lui un’importante esperienza politica e umana. La tavola rotonda, moderata da Ester Vitale, è stata caratterizzata da una partecipazione attiva e da contributi significativi da parte degli ex assessori Claudio Torrisi, Giuseppe Iacono, Giovanni Annaloro e Angelo Lomaglio.

Nel corso dell’incontro è emerso con forza un modello di amministrazione fondato su principi etici, responsabilità istituzionale e centralità della persona. Un modo di fare politica orientato al bene comune, basato su ascolto, dialogo e comprensione reciproca, lontano da logiche di potere individuale.Particolarmente significativo l’intervento di Rosalba Abbate, che ha sintetizzato l’esperienza del fratello attraverso tre parole: entusiasmo, condivisione e autenticità. Presenti anche la moglie, Carmelina e il figlio Alfonso.A conclusione dell’incontro, la segretaria Greta Tassone ha condiviso una riflessione sottolineando «ho ascoltato la testimonianza di un sindaco profondamente umano, capace di fare squadra e di mettere al centro la comunità; ho appreso come la straordinaria capacità di autoironia di Michele Abbate non fosse mai fine a sé stessa, ma profondamente legata alla responsabilità del confronto e al bene comune. Il valore che Michele attribuiva al capitale umano prima ancora che alla tecnica, era frutto di un legame autentico con il territorio e l’amore per Caltanissetta, una sintonia con la città che rappresenta il motore più vero di ogni esperienza politica».L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per ribadire come sia possibile amministrare una città con etica e senso delle istituzioni, valorizzando buone pratiche politiche e promuovendo un impegno pubblico orientato alla crescita della comunità.Il Partito Democratico ringrazia tutte e tutti i partecipanti per aver contribuito a questo momento di confronto e condivisione, di cui la città aveva bisogno.