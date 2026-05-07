Caltanissetta. Il 9 maggio incontro sulle malattie sessualmente trasmissibili promosso dal Rotary Club

CALTANISSETTA. Sabato 9 maggio 2026, nella sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, non solo medici, ma anche psicologi, biologi e farmacisti si incontreranno in occasione di un evento formativo gratuito.

L’incontro sulle “Malattie sessualmente trasmissibili”, organizzato dall’OMCeO nisseno con la collaborazione dell’Asp di Caltanissetta e il contributo della FNOMCEO, è il primo appuntamento di un ciclo di eventi sulla prevenzione. Coinvolto in questa occasione anche il ginecologo Giuseppe Giannone “in qualità di Presidente della Commissione Malattie Sessualmente Trasmesse del Rotary Club di Caltanissetta mi occupo da otto anni di questo argomento, facendo delle conferenze nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi a prevenire queste malattie sessualmente trasmesse e abbiamo ripetutamente collaborato con l’Ordine dei Medici per organizzare convegni per sensibilizzare il mondo sanitario”, ha raccontato.

L’obiettivo del corso è dunque quello di accrescere la consapevolezza nell’ambito della salute sessuale, puntare sulla prevenzione così da contrastare la diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse (IST). Le infezioni rappresentano a volte un nemico nascosto perché non sempre corrispondono ad una manifestazione clinica della malattia e rimangono asintomatiche ad esempio, ma il rischio di trasmissione rimane. L’evento formativo punta alla promozione di percorsi di formazione specifici per il personale sanitario, si pensa anche all’importanza di “favorire la collaborazione – si legge nella brochure- tra ospedali e servizi territoriali, creando un vero e proprio Percorso Integrato di Cura (PIC) per le persone a rischio o già affette da IST, così da assicurare continuità assistenziale e presa in carico completa”.

La giornata, che prevede gli interventi di numerosi ed esperti relatori, affronterà la questione seguendo sempre il principio della multidisciplinarietà e dunque si parlerà di epidemiologia, stili di vita, ma anche dell’aspetto psicologico, delle tipologie di infezioni e vaccinazioni. Verranno anche dati aggiornamenti sulle ultime novità in merito, “l’OMS dieci anni fa dava l’allarme per un rischio molto elevato delle malattie sessualmente trasmesse e ultimamente sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità che l’Istituto Superiore della Sanità hanno registrato incrementi – ha spiegato Giannone, e ha poi aggiunto – hanno dato delle indicazioni e delle direttive per il monitorare e prevenire queste malattie sessualmente trasmesse, nuove indicazioni che durante il congresso comunicheremo e hanno anche dato delle indicazioni di nuove metodologie diagnostiche che permettono in tempo reale, di verificare l’eventuale infezione”.

