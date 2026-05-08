Sicilia, La Vardera: “Solidarietà a Ida Cuffaro”

“Io e la dinastia Cuffaro, siamo lontani anni luce dal modo di vivere e interpretare la politica. Ma quanto accaduto con il manifesto della candidata sindaca, Ida Cuffaro, non è accettabile. Le intimidazioni non hanno colori politici e spero che la candidata non si lasci intimidire, ma anzi affronti con forza questo fenomeno affinché gli enti preposti trovino i responsabili di questo gesto vile.

La democrazia non si può e non si deve fermare e Ida deve andare avanti nella sua campagna elettorale per questa ragione ha tutta la mia solidarietà”. Lo afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. (ANSA).