Corruzione, inchiesta Sanità Sicilia: Cuffaro chiede il patteggiamento

L’ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione e traffico di influenze, nel corso dell’udienza preliminare, attraverso i suoi legali, ha chiesto il patteggiamento, un rito alternativo penale che permette all’imputato di concordare con il Pubblico Ministero una riduzione di pena fino a un terzo, evitando il processo ordinario. Oggi Cuffaro non è in aula. Il pm Claudio Camilleri ha dato il consenso alla richiesta dell’avvocato Marcello Montalbano, adesso spetta al gup Ermelinda Marfia decidere sulla richiesta. La difesa di Cuffaro ha offerto la somma di 7.500 euro ciascuno all’ospedale Villa Sofia e all’Asp di Siracusa. La gup deciderà il prossimo 15 maggio. (Adnkronos)