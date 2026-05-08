Delegazione dell’Oklaoma in visita a Caltanissetta per ricostruire le tappe del Thunderbird Trail

Nell’ambito dei consolidati rapporti di amicizia e collaborazione tra gli Stati Uniti d’America e il territorio Siciliano si è svolto, a Caltanissetta, un incontro istituzionale tra il sindaco Walter Tesauro accompagnato dalla Giunta Comunale e il Responsabile delle Relazioni Esterne della Base USA NAS Sigonella accompagnato da una delegazione dell’Oklahoma National Guard. Presente alla visita anche il Maestro Pasticcere Calogero Defraia che già, in occasione del Guinness World Records de “Il Cannolo più lungo del mondo”, realizzato nel centro storico di Caltanissetta l’11 settembre 2022, aveva invitato a Caltanissetta la delegazione americana.













L’incontro per la delegazione ha rappresentato un’occasione per presentare il progetto internazionale “Thunderbird Trail” che mira alla realizzazione di un percorso memoriale internazionale per collegare i luoghi attraversati dalla 45a Infantry Division (“Thunderbirds”) durante la Seconda guerra mondiale, dalla Sicilia alla Germania, attraverso l’individuazione e la valorizzazione di campi di battaglia, città liberate, musei e siti commemorativi.Caltanissetta, in questa visione, rappresenta un territorio di particolare importanza storica dato che lo sbarco alleato (Operazione Husky), nel luglio del 1943, avvenne proprio nelle coste della Provincia.Nella città di Caltanissetta i bombardamenti iniziarono proprio il 9 luglio e, in quella giornata, si contarono oltre 350 morti. Nel loro ricordo è stata intitolata una via nissena. Il Sindaco Tesauro ha ringraziato la delegazione ospite offrendo, come ricordo celebrativo, il certificato ufficiale personalizzato della partecipazione al Guinnes World Record e invitando gli ospiti a fornire ulteriori informazioni relative al progetto commemorativo.