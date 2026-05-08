Maltratta gli anziani genitori, arrestato nel Messinese

Maltratta gli anziani genitori fisicamente e psicologicamente, questi si rivolgono ai Servizi sociali del Comune che fanno scattare le indagini concluse con l’arresto. Protagonista della vicenda un 60enne di Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Patti è stata eseguita dai carabinieri. L’accusa è di maltrattamenti contro familiari o conviventi. (Dire)