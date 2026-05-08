Caltanissetta. La curva nord dello stadio “Tomaselli” intitolata alla memoria del tifoso della Nissa Salvatore Grasta detto “Totò Teschio”

CALTANISSETTA. La curva nord dello stadio “Tomaselli” è stata intitolata al compianto tifoso della Nissa Salvatore Grasta detto Totò Teschio. Lo ha annunciato il consigliere comunale Vincenzo Cancelleri. <Con grande emozione condivido l’approvazione all’unanimità, in Consiglio Comunale, della mozione da me presentata per l’intitolazione della Curva Nord dello Stadio Marco Tomaselli al compianto Salvatore Grasta detto Totò Teschio.

Salvatore Grasta detto Totò Teschio

Un voto unanime che rappresenta non solo un atto istituzionale, ma soprattutto un gesto di memoria, rispetto e riconoscenza verso una figura che ha lasciato un segno profondo nei cuori di tanti tifosi. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per aver condiviso questo percorso e per aver sostenuto la mozione con convinzione e sensibilità. Un ringraziamento particolare va anche all’Assessore allo Sport, Toti Petrantoni , per l’impegno assunto affinché, in tempi brevi, si possa arrivare all’evento ufficiale per l’intitolazione definitiva della Curva Nord in CURVA NORD TOTÓ TESCHIO>.

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Per Vincenzo Cancelleri, <Ricordare Totò significa custodire una parte autentica della storia degli Ultras Nisseni, dei nostri valori e della passione che unisce intere generazioni attorno ai colori della nostra città>.