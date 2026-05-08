Manifesto elettorale della candidata sindaca di Raffadali Ida Cuffaro affisso sulla panchina rossa: “Provvederò a una denuncia”

Un manifesto elettorale della candidata sindaca di Raffadali, Ida Cuffaro, nipote dell’ex governatore Toto’ e dell’attuale sindaco Silvio, e’ stato affisso sulla panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne nella piazza del paese. L’episodio, avvenuto in piena campagna elettorale, e’ stato denunciato dalla stessa candidata attraverso i social. “Avreste potuto buttarlo a terra, strapparlo, portarlo ovunque invece no, avete deciso di appenderlo e annodarlo a quella panchina il cui significato e’ chiaro profondo e fa rabbrividire”, ha scritto Ida Cuffaro.

La candidata ha annunciato di voler presentare denuncia contro ignoti: “Provvedero’ immediatamente a una denuncia solo per lasciare traccia di questo scempio e spero vivamente che qualche telecamera vi abbia ripresi”. Cuffaro ha inoltre fatto riferimento a pressioni subite nelle ultime settimane: “Questo quadro e’ esattamente in linea con quello che sento e vedo contro di me e la mia famiglia”. (AGI)