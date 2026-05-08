Caltanissetta, all’Istituto “Luigi Russo” consegnate le certificazioni di francese delf B1 a sei studenti del Liceo Linguistico

Giornata di soddisfazione quella vissuta lo scorso 29 aprile all’ I.I.S.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dal Dirigente prof.ssa Maria Rita Basta. Presso l’Aula Magna dell’istituto si è tenuta la cerimonia di consegna delle certificazioni DELF B1 agli studenti del Liceo Linguistico che hanno superato brillantemente l’esame di lingua francese. A ricevere l’attestato, preso con l’ente Institut français di Palermo, riconosciuto a livello internazionale dal Ministère de l’Éducation nationale francese, sono stati gli allievi: Marta Di Natali, Solena Maria Pia La Furia, Simone Manuel Lo Monaco, Chiara Morreale, Erika Scolaro e Maria Anastasia Polizzi. I sei ragazzi sono stati preparati con impegno e professionalità dalle docenti di lingua francese prof. sse Maria Vassallo, referente del delf, Laura Toscano e Chantal Randazzo. Alla cerimonia hanno preso parte i genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rita Basta e il Vicario, prof. Michele Calà. La Preside si è congratulata personalmente con gli alunni per il risultato conseguito. Parole di elogio sono state proferite anche dal prof. Calà. Il DELF B1 certifica un livello intermedio di autonomia nella lingua francese e rappresenta un titolo spendibile sia in ambito universitario sia lavorativo. Per l’I.I.S.S. “Luigi Russo” si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di internazionalizzazione dell’offerta formativa del Liceo Linguistico, da sempre attento alla valorizzazione delle eccellenze. Grande l’emozione tra gli studenti premiati, che hanno condiviso con famiglie e compagni il traguardo raggiunto.