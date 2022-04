Caltanissetta, panorama fotografico (come non l’avete visto mai): mostra di Salvatore Alessi, inaugurazione 10 aprile

Caltanissetta, panorama fotografico (come non l’avete visto mai). Questo il titolo della mostra progettata, organizzata e realizzata da Salvatore Alessi. In questa mostra viene vista la città da una prospettiva diversa. Si tratta di foto aeree realizzate dall’autore con l’ausilio di un aereo superleggero.

Alcune foto di vecchie cartoline illustrate e le foto di due amici, Ilenia Marchese e Salvatore La Placa, contribuiscono alla visione insolita della città da diversi punti di vista.

La mostra sarà inaugurata Domenica 10 Aprile 2022(delle Palme) alle ore 10,30 nei locali dell’info Proloco in Corso Umberto I, 138 a Caltanissetta e potrà essere visitata tutti i giorni, fino al 24 Aprile 2022, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00 (ad esclusione del lunedì 18 Aprile 2022).

Fotografo per hobby, Salvatore Alessi, si propone, sin dal 2015, alla critica del pubblico con una serie di mostre fotografiche. L’ultima mostra, di grande spessore culturale, quella realizzata assieme all’amico Michele Cravotta, sui Sindaci di San Cataldo dal titolo “San Cataldo il primo cittadino, amministratori che hanno ricoperto la carica di Sindaco dal 1943 ad oggi”, al quale ha fatto seguito un calendario con tutte le foto dei Sindaci.

L’evento è stato realizzato dalla Proloco di Caltanissetta, con il patrocinio gratuito della Città di Caltanissetta e con il contributo della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo.

All’evento hanno contribuito l’assicurazione Groupama di San Cataldo il Gran Cafè Impero di Caltanissetta ed il panificio Violo di San Cataldo. Altri sponsor della manifestazione sono stati: Punto Grafica, BSE, Emporio Bio Natura, International Movie e CC il Casale.