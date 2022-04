Caltanissetta, Janni: “Illuminare Capodarso con il Tricolore per custodire la memoria”

Leandro Janni, Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, apprezza la campagna di comunicazione promossa dal Comune di Caltanissetta in occasione del 77° anniversario della Festa della Liberazione-

L’Amministrazione Comunale ha voluto illuminare di Tricolore uno dei luoghi simbolo del territorio nisseno, la Riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, gestita da Italia Nostra.

“Un modo per ricordare tutti quei giovani nisseni e siciliani che furono protagonisti della Lotta Partigiana nel nostro Paese, contro l’invasione nazista e il regime fascista – ha commentato Janni -. Oggi più che mai abbiamo il dovere di custodire la loro memoria, perché grazie alla loro scelta e al loro sacrificio viviamo in un’Italia e in un’Europa fondate sui valori della pace, della libertà e della democrazia. Le vittime erano partigiani, antifascisti e patrioti”.