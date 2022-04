Caltanissetta: “indumenti usati lasciati a terra, non raccolti e gettati tra i rifiuti”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino in merito ai tre raccoglitori di indumenti usati che si trovano in via Valenti a Caltanissetta.

I tre contenitori accolgono indumenti per i più bisognosi ma i distributori non sempre vengono svuotati generando due diverse problematiche che dovrebbero far riflettere gli interessati.

La prima è legata alla capienza. L’azienda che si occupa del recupero degli indumenti non pianifica lo svuotamento a breve scadenza e i contenitori si riempiono con estrema velocità. I cittadini “donatori”, però, non desistono dal loro intento e decidono di “abbandonare” a terra i sacchi con gli abiti. Un gesto che dovrebbe essere evitato anche perché potrebbero essere raggiunti da animali o insetti di vario genere e, inoltre, ingombrano la strada ai passanti.

La seconda problematica è legata allo smaltimento dei sacchi in eccesso. Il cittadino, infatti, ha notato che i dipendenti della Dusty passano a raccogliere ciò che viene lasciato per strada e lo gettano tra i rifiuti.

Sarebbe utile, dunque, che la ditta che gestisce i contenitori passasse a svuotarli con maggiore frequenza e che i cittadini decidessero di non abbandonare i sacchi a terra ma, magari, consegnarli al “Centro del Riuso” che si trova in via Luigi Sagona, all’altezza in cui s’interseca con la via Malta ed è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, incluso il sabato, dalle 15.00 alle 19.30 (domenica chiuso).

Si potranno consegnare capi d’abbigliamento (puliti e piegati) per uomo, donna e bambini, giochi e giocattoli, oggettistica varia, e RAEE (ossia Rifiuti e Apparecchi Elettrici ed Elettrici).