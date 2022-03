Vaccino, all’Ismett di Palermo quarta dose per 157 pazienti trapiantati

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati 157 i pazienti che hanno potuto ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid all’Ismett di Palermo. La giornata di vaccinazione è stata organizzata grazie alla disponibilità dell’ Ufficio Commissario Emergenza Covid Palermo. Nei giorni scorsi, i pazienti trapiantati hanno potuto prenotare attraverso il portale della Fiera. La giornata di vaccinazione è iniziata alle ore 10 e si è conclusa alle 17 e si è svolta in un clima di collaborazione. “Ringraziamo il dr Renato Costa, commissario Emergenza Covid Palermo – sottolinea la Direzione Sanitaria di Ismett – e la sua equipe medico-infermieristica ed amministrativa per la disponibilità e per la perfetta organizzazione di questa giornata. Grazie alla collaborazione fra le due strutture è stato possibile oggi vaccinare e proteggere i nostri pazienti che, a causa della loro condizione, sono estremamente fragili”. “Come sempre siamo felici di metterci a disposizione delle strutture sanitarie e dei loro pazienti – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa – la medicina di prossimità è sempre uno strumento valido. Ancora di più quando permette un più facile accesso alla vaccinazione a chi, per le proprie condizioni cliniche, è maggiormente a rischio”.

(ITALPRESS).