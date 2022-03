Usa, 13enne alla guida di un pickup si scontra con un furgone: 9 morti

Tragico incidente lungo un’autostrada del Texas, negli Usa: un pickup guidato da un 13enne ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un furgone.

Nell’impatto sono morte 9 persone, tra cui il minore e l’uomo che viaggiava con lui, 6 studenti universitari del New Mexico e un allenatore di golf. Altri due studenti canadesi sono sopravvissuti. Secondo i primi accertamenti, l’incidente sarebbe stato causato dall’esplosione di uno pneumatico di scorta del pickup.

Indagine in corso – L’annuncio di quanto accaduto è stato fatto dalla National Transportation Safety Board, l’agenzia che indaga sugli incidenti che coinvolgono i trasporti civili. Le indagini mirano ad accertare anche il motivo per cui il 13enne era alla guida del pickup: in Texas, infatti, i minori possono sì prendere lezioni di guida teorica ma a partire dai 14 anni e possono iniziare a guidare a 15, con un istruttore o un adulto patentato accanto a lui.