Stanca di subire i maltrattamenti del figlio, che per ottenere denaro quotidianamente l’aveva anche minacciata di morte, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri che hanno arrestato l’uomo.

La storia arriva da Mazara del Vallo, in provincia di TRAPANI. La donna da tempo era costretta a subire le vessazioni del figlio 33enne, che le chiedeva dai 30 ai 50 euro al giorno per slot-machine e alcolici. La procura di Marsala ha quindi chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere per il 33enne