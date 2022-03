Sicilia, traffico di cocaina agli imbarcaderi: due donne arrestate, determinante il fiuto di Dandy, Ghimly e Dia

Blitz agli imbarcaderi di Messina. Tre persone arrestate, tra cui due donne, dai finanzieri del Comando provinciale che hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di cocaina. Grazie al fiuto del cane Dandy, durante il controllo di una auto appena sbarcata dalla Calabria, e’ stato trovato un panetto contenente mezzo chilo di cocaina, nella borsa di una giovane donna che accompagnava il marito, alla guida del veicolo. Entrambi gli indagati sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo e’ stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, la donna ai domiciliari. Sempre nel corso delle verifiche alla Rada San Francesco, e’ stata fermata un’altra donna, alla guida della sua auto, e su segnalazione di Ghimly e Dia, due giovani pastori tedeschi, e’ stato recuperato un panetto da oltre un chilo di cocaina: era nel vano motore della vettura.

In casa dell’indagata c’erano ulteriori 40 grammi di sostanza stupefacente e 4.300 euro in contanti. La donna e’ stata condotta in carcere. La droga avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, oltre 250 mila euro.