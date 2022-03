Sicilia, Siracusa: donna uccisa a Lentini, interrogati tutta la notte e figlio

Sono proseguiti tutta la notte e sono conclusi da poco gli interrogatori al marito e al figlio di 19 anni della donna uccisa ieri sera, in via Ronchi, a Lentini, in provincia di Siracusa. La donna, secondo prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa con un colpo di coltello alla gola.

Gli inquirenti hanno sentito anche i vicini di casa della coppia.Sembra al momento esclusa l’ipotesi del suicidio, di cui aveva parlato in un primo momento il marito della vittima, dopo aver segnalato l’accaduto ieri sera telefonando alla polizia.

Gli inquirenti stanno ancora lavorando sul quadro indiziario, sul perché la donna marocchina di 45 anni è stata uccisa.La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.