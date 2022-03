Sicilia, “se ti trovo ti ammazzo”: minaccia compagna e viene arrestato

Ha minacciato la sua compagna dicendole ‘se ti trovo ti ammazzo’ e quando l’ha scovata a casa di un conoscente, al quale lei aveva chiesto aiuto, ha trovato ad attenderlo i carabinieri. E’ stato arrestato a Pedara, nel Catanese, un uomo di 43 anni: lei, madre di una bambina avuta da una precedente relazione ed attualmente in stato di gravidanza, dopo aver accompagnato la figlia a scuola aveva chiamato il 112 da casa di una conoscente dalla quale si era rifugiata.

Li’ il compagno l’ha rintracciata, ma ad attenderlo come detto c’erano anche i carabinieri che l’hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il Gip ha convalidato l’arresto ed il 43enne e’ stato rinchiuso in carcere.