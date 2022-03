Sicilia, picchiava e terrorizzava i genitori: 30enne ai domiciliari

La Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone, in provincia di Catania, ha emesso, nei confronti di un 30enne, la misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito di indagini per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. L’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della stazione di Scordia.

Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate da parte del giovane nei confronti di entrambi i genitori conviventi. Il ragazzo maltrattava i suoi familiari al fine di ottenere denaro e oggetti in oro per procurarsi della droga. Il giovane avrebbe instaurato in casa un vero e proprio regime di terrore, sottoponendo i genitori a violenze, minacce, aggressioni fisiche.

In particolare, la madre, in preda all’ansia e alla disperazione, avrebbe avuto anche difficoltà a dormire di notte mentre il padre, in uno dei tanti episodi di violenza, minacciato di morte con un coltello, sarebbe stato costretto a rifugiarsi presso l’abitazione della nonna paterna.

La situazione sarebbe degenerata a partire dal mese di ottobre 2021, quando il 30enne, per futili motivi, avrebbe sferrato pugni alla testa e alle spalle della madre procurandole un trauma cranico ed ecchimosi al dorso. I genitori si sono così rivolti ai Carabinieri di Scordia. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso un istituto di cura e assistenza.